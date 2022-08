Giardino pubblico, Salvati (Pd): "Alberi caduti, situazione rischiosa"

"È evidente che la manutenzione dei giardini pubblici non è proprio al centro dell'agenda dell'Amministrazione Dipiazza. Ma ben più grave è il fatto che non siano messe in atto le precauzioni minime di sicurezza. Viene riferito e mostrato dalle immagini che ieri pomeriggio, in occasione dell'improvviso maltempo, qualcuno poteva farsi male nell'area giochi del giardino Muzio de' Tommasini, dove si sono abbattute ramaglie e grossi tronchi. Bisogna evitare queste situazioni di rischio. È la denuncia del consigliere comunale Luca Salvati (Pd), che ha raccolto segnalazioni di cittadini sulle condizioni del giardino Muzio de' Tommasini di Trieste.

"Il giardino pubblico di Trieste per antonomasia - aggiunge il consigliere dem - si trova ormai da anni in grave stato di abbandono, al di là delle occasioni perdute del Pnrr. Queste dovrebbero essere le 'normali' preoccupazioni del sindaco e della sua giunta, non solo farsi fotografare col caschetto della Bat mentre visita la galleria di Montebello".