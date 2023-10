Trasportava sei migranti stipati in auto: arrestato passeur 38enne

TRIESTE - Trasportava illegalmente in un veicolo sei migranti ed è stato arrestato dalla polizia di frontiera per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. È successo lo scorso 1 ottobre. Gli agenti hanno rintracciato il cittadino romeno 38enne a bordo di un veicolo con targa romena mentre portava in Italia, dal valico di Fernetti, sei cittadini indiani di età compresa tra i 23 e i 37 anni. Il veicolo su cui hanno viaggiato i migranti, che hanno espresso l’intenzione di chiedere la protezione internazionale, è stato sequestrato, mentre il 38enne è stato portato in carcere.