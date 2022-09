Tragedia a Servola, trovato morto all'interno della sua automobile

TRIESTE - Era morto da ore, all'interno della sua automobile parcheggiata all'angolo tra via dei Vigneti e via Praga, nel rione di Servola. A trovare l'uomo, un uomo originario della Campania nato nel 1940 e deceduto con ogni probabilità a causa di un malore, è stato un agente di polizia municipale in abiti civili. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, un ex appartenente alle forze dell'ordine in pensione, sarebbe morto all'incirca tra ieri sera e questa mattina. Allertati dall'agente sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri.