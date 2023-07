Sulle tracce dei set di Salvatores: viaggio nella pancia del Gasometro (FOTO)

TRIESTE - In occasione di ShorTS International Film Festival e in concomitanza con la mostra fotografica "Lo sguardo invisibile – Fotografie di scena dei film di Gabriele Salvatores girati in Friuli Venezia Giulia", si è tenuto oggi un appuntamento speciale della rassegna Esterno/Giorno. Sotto la guida esperta di Elisa Grando, un gruppo di circa quindici persone ha visitato l'interno del Gasometro del Broletto, un edificio industriale risalente al 1901 normalmente interdetto al pubblico.

Il monumentale edificio, sormontato da una cupola, serviva da deposito per il gas. Persa la sua funzione è diventato una location particolarmente apprezzata dal cinema per i suoi interni suggestivi e l’architettura esterna che ricorda un gigantesco battistero con vetrate e lesene. Tra le produzioni più note girate qui, spicca "Il ragazzo invisibile" di Gabriele Salvatores.