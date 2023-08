Shock a Isola, picchia una donna in auto davanti ai figli: arrestato

ISOLA (SLO) - Picchia una donna in auto davanti ai bambini, poi si allontana da solo in auto ma viene rintracciato dalla polizia di Capodistria e denunciato. E' successo a Isola sabato 19 agosto, intorno alle 21:30. Prima dell'arrivo della Polizia, l'uomo si è allontanato con il mezzo, lasciando sul posto la donna e due bambini. La polizia ha poi fermato l'uomo di 43 anni nel traffico e gli ha ordinato di sottoporsi al test dell'etilometro, che è risultaro positivo. L'uomo è stato arrestato, nei suoi confronti sarà sporta denuncia penale per il reato di violenza domestica, e gli è stata imposta un'ordinanza restrittiva. Sarà anche denunciato per guida in stato di ebbrezza.