Far west in zona Silos: aggressione al servizio di vigilanza, distrutta auto

Si è scagliato a mani nude contro un'autovettura della Stsec, sfondando il parabrezza e facendo perdere le sue tracce subito dopo. E' stata una notte movimentata quella che nella zona dell'ex Silos ha vissuto un addetto del servizio di vigilanza privata. Un uomo tra i 30 e i 40 anni, questa l'età del soggetto secondo una prima ricostruzione, si è reso protagonista di una violenta aggressione. In un primo momento l'addetto alla vigilanza aveva intimato all'uomo di andarsene dalla zona in quanto proprietà privata (di Coop Alleanza). A quel punto, secondo la testimonianza diffusa dalla stessa Stsec, il giovane si è scagliato contro l'auto, distruggendo il parabrezza. Sul posto è intervenuto personale della Polfer. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce. "Fortunatamente - così la Stsec - nessun problema fisico per la nostra guardia giurata ma ingenti danni alla vettura di servizio. La professionalità e l’esperienza hanno evitato il peggio".