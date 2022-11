"Offensive e oscene, atto di una gravità inaudita" la solidarietà politica alla comunità ebraica

“Le parole tracciate nella notte sulla facciata della sinagoga di Trieste sono oscene, gravemente offensive della nostra Comunità ebraica e di tutti i cittadini italiani ebrei. Siamo solidali con i nostri concittadini ebrei, ribadendo che l’antisemitismo è particolarmente odioso quando colpisce luoghi di culto. La coincidenza con l’anniversario della famigerata Notte dei cristalli in cui i nazisti bruciarono centinaia di sinagoghe inasprendo le leggi razziste getta una luce sinistra su questo atto. Condanniamo duramente questi atti e ogni strumentale sovrapposizione tra la politica dello Stato di Israele e l’inalienabile diritto di ogni ebreo di vivere in pace e sicurezza”. Così la segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti, in merito alle scritte antisemite tracciate sulla sinagoga di Trieste.

Un gesto che i Cinque Stelle, condannando la scritta ed esprimendo "solidarietà alla comunità ebraica" definiscono di "una gravità inaudita. In una data tristemente significativa, come l'anniversario della 'Notte dei cristalli' - aggiungono i consiglieri pentastellati -, questo atto assume connotati ancora più inquietanti. Auspichiamo una condanna unanime e forte, augurandoci che vengano individuati i responsabili di un'azione così vile". Così invece Giorgio Cecco, coordinatore provinciale di Progetto Fvg: "Atto a dir poco riprovevole e da condannare l'imbrattamento della Sinagoga con scritte vergognose, solidarietà alla comunità ebraica triestina e vicinanza nella memoria di fatti tristi della nostra storia che si ricordano in questi giorni".