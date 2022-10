Ricevuto in Municipio Slava Polunin, il clown più famoso al mondo

Questa mattina l'artista Slava Polunin, creatore dell'amatissimo Slava's Snowshow, è stato ricevuto dal Vicesindaco e Assessore ai Teatri del Comune di Trieste, Serena Tonel e dal presidente dell’Assemblea municipale Francesco Di Paola Panteca nel Salotto Azzurro, alla presenza del direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Paolo Valerio, della consigliera Tiziana Sandrinelli, in rappresentanza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Granbassi.

“E' un onore e un piacere avere qui con noi Slava Polunin, il clown più famoso al mondo in occasione del suo tour che quest'anno celebra i 30 anni, da quando è stato ideato ed ha iniziato ad essere rappresentato nei teatri – ha detto il Vicesindaco Serena Tonel -. Per me è un'emozione particolare ricordando con affetto lo spettacolo rappresentato qualche anno fa sul palcoscenico del Teatro Rossetti, uno spettacolo pieno di magia, toccante e adatto a tutte le età. Un ringraziamento particolare al direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Paolo Valerio e, in rappresentanza del Consiglio d'Amministrazione e del presidente Granbassi, alla consigliera Tiziana Sandrinelli”.

Lo Slava's Snowshow è definito come “un classico del teatro del XX secolo” (The Times, Londra), visto in decine di Paesi, centinaia di città, migliaia di volte da milioni di spettatori. Creatore di uno spettacolo cult, che conquista con un mix unico di poesia, ironia e coinvolgimento il pubblico di ogni età,

L’amatissimo e atteso Slava's Snowshow, prestigioso appuntamento internazionale della Stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, sarà al Politeama Rossetti dal 29 marzo al 2 aprile 2023, distribuito da TAM on Tour di Show Bees.