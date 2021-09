Slovenia: con le nuove regole non può fare benzina e "blocca" con l'auto la stazione di servizio

Tensione alla pompa di benzina ieri a Brezice, in Slovenia, nel giorno dell’entrata in vigore delle nuove regole per il Pct (green pass). Secondo le disposizioni di legge chi non è in possesso dei requisiti, da ieri non può accedere alle attività commerciali, benzinai compresi. Come riporta Slovenske Novice, una persona si è presentata al distributore Petrol ma gli addetti non gli hanno permesso di rifornirsi in quanto non era né vaccinato, né guarito né in possesso di un tampone negativo. L’interessato ha quindi bloccato con l’auto l’entrata della stazione di servizio, poi se n’è andato. Gli addetti hanno chiamato la Polizia poiché si tratta di un’infrastruttura critica e a rischio esplosione. Il veicolo sarà rimosso e le spese saranno a carico del proprietario, che sarebbe già stato identificato dalla Polizia.