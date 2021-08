Slovenia: sale la curva dei contagi, tasso di positività oltre il 18%

Torna ad aggravarsi la situazione pandemica in Slovenia: erano 388 ieri i positivi registrati nelle precedenti 24 ore su 2119 tamponi processati e un tasso di positività del 18,3%. Come riporta un servizio di Tv Capodistria cresce anche il numero dei ricoverati: 66 di cui 15 in terapia intensiva ma nessun nuovo decesso. In aumento anche il tasso di incidenza settimanale che ha raggiunto i 275 contagi ogni 100mila abitanti. Finora sono state vaccinate 971mila persone mentre 871 mila hanno completato il ciclo vaccinale, ossia il 41% della popolazione.