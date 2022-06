Scivola in una grotta in Carso e si fa male, soccorso settantaseienne

Un settantaseienne di Trieste si è procurato alcuni traumi per una caduta all'interno della Grotta di Boriano, nella quale si trovava assieme ad un gruppo organizzato per una visita della stessa. L'uomo, persona esperta e praticante la speleologia, è scivolato su un sasso ricoperto di limo andando a impattare contro una pietra affilata con il torace e con una gamba e procurandosi probabili fratture. Sul posto sono arrivati gli speleologi del Soccorso speleologico di Trieste assieme ad alcuni soccorritori del Soccorso alpino della stessa stazione, sei persone in tutto, che lo hanno raggiunto all'interno della grotta e lo hanno imbarellato trasportandolo fuori da questa. Dall'uscita ci sono voluti altri trenta minuti di cammino per raggiungere attraverso sentieri la strada. Qui il ferito è stato consegnato all'ambulanza. L'intervento si è svolto tra le 14 e le 16.30 circa.