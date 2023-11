Torna "Il sogno di Giulia", sabato la serata benefica

TRIESTE - Il 2 dicembre alle ore 20 nel Ridotto del Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" torna “Il sogno di Giulia", la serata musicale a scopo benefico in memoria di Giulia Buttazzoni, vittima di un incidente stradale avvenuto il 2 dicembre 2016. L'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Presenti il vicesindaco e assessore ai Teatri Serena Tonel; la famiglia Buttazzoni per l'associazione “Il sogno di Giulia” odv; don Lorenzo Magarelli, animatore delle iniziative per Giulia; il commissario Stefania Gangemi per la Polizia di Stato-Polizia Stradale di Trieste; il maestro Domenico Lazzaroni per il gruppo strumentale “Gli Ottoni del Teatro G. Verdi”.

Anche quest'anno l'evento vuole ricordare la giovane studentessa triestina Giulia Buttazzoni, nel giorno della sua scomparsa, a seguito di un tragico incidente avvenuto il 2 dicembre 2016. Giulia fu investita mentre attraversava la strada sulle strisce per andare a prendere l'autobus diretto verso la scuola. L'ingresso è libero; i presenti avranno la possibilità di effettuare un'offerta che sarà devoluta alle finalità benefiche promosse dall'associazione “Il sogno di Giulia” odv. Il Comune di Trieste co-organizza l'evento assieme all'associazione “Il sogno di Giulia” odv, con la partecipazione della Polizia di Stato (che sarà presente alla serata con gli interventi del direttore centrale della Polizia Stradale, dirigente superiore Filiberto Mastrapasqua; del questore di Trieste Pietro Ostuni; del vicequestore di Trieste Gianluca Lomiti e altri dirigenti) e l'esibizione del gruppo strumentale “Gli Ottoni del Teatro G. Verdi”. Tale gruppo è composto dai professori dell’Orchestra del medesimo teatro ?iva Komar (tromba), Massimiliano Morosini (tromba), Simone Berteni (corno), Domenico Lazzaroni (trombone), Ercole Laffranchini (basso tuba). Ci saranno tre momenti musicali – dedicati rispettivamente al genere barocco, alla produzione di Giuseppe Verdi nonché più in generale alle arie d'opera e allo swing americano – intervallati dagli interventi dei rappresentanti della Polizia di Stato sui temi della sicurezza stradale.