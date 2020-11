Spaccano i finestrini e rubano oggetti dalle auto: "blitz" di ladri in via Boccaccio

Un vero scempio di automobili in via Boccaccio dove ignoti malintenzionati, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, hanno frantumato i vetri di diverse auto, sottraendo al loro interno degli oggetti. Una Volante della Questura si è recata nella via parallela a via Udine domenica mattina dopo le segnalazioni. Sono in corso le indagini del caso.