Trovato con 200 grammi di "erba" e 2500: commerciante 40enne nei guai

Nel corso della giornata di martedì 5 gennaio gli agenti della sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile hanno effettuato una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Trieste nei confronti di alcuni soggetti - tutti triestini - emersi nell’ambito di attività investigative a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Le perquisizioni, sia di carattere personale che domiciliare, sono state condotte nella zona del viale XX settembre, tra via della Ginnasitca, via Ireneo della Croce e via Nordio. Uno di questi, A. S. classe 1981, commerciante, incensurato, dimorante a Trieste è stato trovato in possesso di stupefacenti e di una somma in contante.

In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane termosaldato contenente marijuana del peso di oltre 100 grammi; un barattolo custodito in un'altra stanza con della marijuana sfusa per un peso prossimo ai 100 grammi; un fungo essiccato che si ritiene allucinogeno; un bilancino di precisione e oltre 2.500 € in contante. Sulla scorta delle risultanze investigative, A. S. è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di droga a fini di spaccio e posto ai domiciliari a disposizione del P.M. titolare del fascicolo che coordina le indagini. Altri accertamenti sono in corso d'opera e non si escludono ulteriori sviluppi.