Sparatoria Questura: disposta nuova valutazione su pericolosità di Meran

TRIESTE - Sarà nuovamente valutata la pericolosità sociale di Alejandro Meran, omicida degli agenti Rotta e Demenego, e l'incarico è stato dato allo psichiatra Federico Piani. Come riporta Ansa, lo ha deciso la Corte d'Appello durante un'udienza convocata per la rivalutazione periodica della pericolosità del cittadino dominicano, che era stato assolto per vizio di mente e si trova ora in una Rems in provincia di La Spezia. Il dottor Piani aveva già ricevuto un primo incarico per quest valutazione lo scorso novembre. I difensori di Meran, Alice e Paolo Bevilacqua, si sono riservati sulla nomina di un consulente di parte, mentre le famiglie delle vittime non nomineranno un loro perito. La prossima udienza è fissata per il 19 gennaio 2024.