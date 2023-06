"Come i triestini, anche i cani va ai Topolini"

TRIESTE - Lunedì 26 giugno la cosiddetta "spiaggetta" del terzo Topolino sarà pacificamente invasa da alcuni ospiti speciali. Si tratta degli amici a quattro zampe del rifugio Astad di Trieste che da domani sarà presente, in determinate giornate e orari prestabiliti, grazie all'autorizzazione ottenuta dall'ufficio zoofilo del Comune. L'iniziativa nasce per ricordare Venus, un cane ospite del rifugio "che amava essere portato al mare". "La simpatica banda - scrivono nella nota -, sarà visibile dalle 7 alle 10 anche grazie all’esposizione di uno striscione recante la scritta “Come tutti i Triestini, anche i cani dell’Astad va ai Topolini”. Il Rifugio Astad di Trieste è stato fondato nel 1960. Ricovero per animali abbandonati tra i più moderni ed attrezzati d'Italia, il complesso comprende 8.000 metri quadrati di area verde e 740 metri quadrati di spazi coperti. Ospita poco più di 80 cani e oltre 100 gatti.