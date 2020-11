Sportello carburanti: da lunedì operativo online o su appuntamento

La Camera di Commercio Venezia Giulia rende noto che da lunedì 9 novembre 2020, a seguito delle prescrizioni inserite nel recente Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 ed entrato oggi in vigore, gli Sportelli carburanti regionali delle sedi di Trieste, Gorizia e Monfalcone ritorneranno alla operatività solo su appuntamento, mantenendo pienamente funzionante il servizio online.

L’apertura su appuntamento coprirà tutto l’arco della settimana lavorativa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, telefonando ai seguenti numeri:

Trieste – 040 6701 255

Gorizia – 0481 384 253 / 294

Monfalcone – 0481 414 629

L’Ente camerale ricorda che i residenti nella circoscrizione territoriale della ex provincia di Trieste e Gorizia possono presentare anche nella modalità online le richieste di identificativi (tessere a microchip) per l’acquisto di carburanti regionali, ai sensi della Legge Regionale n.14/2010, nei seguenti casi:

1. nuovo rilascio per persona che non ha mai richiesto prima la tessera regionale;

2. rilascio di tessera aggiuntiva a seguito di acquisto di un nuovo veicolo intestato/cointestato a persona che è già in possesso di tessere regionali per mezzi circolanti di cui mantiene la titolarità/contitolarità;

3. sostituzione di tessere a seguito di smarrimento o furto.