Discipline paralimpiche, presentata la seconda edizione di "SportIn - Uniti dallo sport"

TRIESTE - Presentata questa mattina, nella sala Bazlen di palazzo Gopcevich, la seconda edizione di "SportIn - Uniti dallo Sport", una manifestazione sportiva divulgativa proposta per promuovere l’importanza dello sport, la scoperta degli sport inclusivi e raccontare la resilienza in campo vissuta dagli atleti diversamente abili che praticano diverse discipline sportive. Gli organizzatori sono i club Lions e Leo di Trieste e Duino Aurisina, il Panathlon Club Trieste, in collaborazione con la fondazione Monticolo&Foti e San Vito Pallacanestro, con il patrocinio del Coni comitato regionale Fvg, del Comitato italiano paralimpico Fvg, dell'Ente italiano sport inclusivi, del Comune di Trieste e della Regione Fvg. L'esibizione sportiva si terrà sabato 13 aprile, dalle 15 alle 19, al PalaCalvola, con la partecipazione di diverse associazioni sportive presenti sul territorio che si occupano di sport inclusivo. "L'obiettivo - ha spiegato Ugo Lupattelli, past governatore Lions Club e direttore del centro studi del distretto - è soprattutto quello di far conoscere la realtà delle tante discipline sportive paralimpiche - ce ne sono ben ventotto, molte conosciute, altre meno - e arrivare alle famiglie sia con ragazzi diversamente abili che a quelle con figli normodotati, in quanto uno dei nostri principali obiettivi è l'inclusione e lo sport è certamente l'ambito principale, più importante e significativo in cui l'inclusione avviene spontaneamente. I ragazzi collaborano, si incontrano e stabiliscono rapporti".

Il programma

Il programma prevede esibizioni di danza sportiva paralimpica, a cura dell'Asd Accademia Danze Trieste, di karate inclusivo, a cura di KarateDoTrieste, di pararowing, con la canottieri Adria 1877, di tennistavolo, con l'Ask Csd Kras, di baskin, con il BaskInterclub Muggia e Bazinga Baskin Trieste, di calcin inclusivo, sempre con Bazinga Trieste. Interverranno i ragazzi dell’associazione “Oltre quella sedia” con l’esibizione ‘Azzurro diffuso’. E stamattina tra i vari interventi, oltre a quelli istituzionali tra cui quello di Marta Zanetti, delegata del Comitato italiano paralimpico di Trieste ed ex atleta azzurra di vela paralimpica, certamente da registrare quello dei tre atleti presenti in sala, la campionessa di nuoto paralimpico Giorgia Marchi, il campione di lancio del disco, del giavellotto e del peso Emanuele Pangher, e il campione di tennistavolo Matteo Parenzan. "Ringrazio il Panathlon Club e il Lions Club - ha detto Parenzan - perchè queste iniziative sono fondamentali per portare alla conoscenza di tutte le famiglie di quei ragazzi, che hanno una disabilità fisica e intellettiva, il mondo e lo sport paralimpico e noi di poter dimostrare loro che possiamo, anzi, dobbiamo fare sport perchè è probabilmente la cosa più bella del mondo e che regala grandi soddisfazioni".