Spostate da Trieste a Udine: la rabbia di due dipendenti della Rhenus Air & Ocean

TRIESTE - Due lavoratrici della Rhenus Air & Ocean ricevono una comunicazione dall'azienda: la loro sede di lavoro non sarà più a Trieste in via Caboto (che continuerà a essere operativa) ma a Pavia di Udine. La multinazionale tedesca di logistica, con una sede in varie parti del mondo, avrebbe dato la stessa comunicazione ad altre lavoratrici e lavoratori a livello nazionale. Lo segnala la Filt – Cgil di Trieste che, informata dalle dirette interessate, che ha chiesto un incontro all’azienda per mitigare gli effetti della riorganizzazione.

"Alla Filt - Cgil è stato risposto che il trasferimento è perfettamente legittimo e rispettoso delle norme", spiega l'esponente del sindacato Paolo Peretti, "ma noi sapevamo già che ciò era perfettamente legittimo, ma non è perfettamente legittimo rifiutare un incontro ad una Organizzazione Sindacale rappresentativa a livello Nazionale, come prevede il Primo capitolo del CCNL che norma le relazioni industriali". In particolare, una delle lavoratrici "è a poco più di due anni dalla pensione, dopo 24 anni di lavoro in azienda, e l’altra è neoassunta", spiega Peretti, specificando che "sappiamo che spostare un lavoratore, ed ancor peggio una lavoratrice, a più di 50 chilometri, spesso costringe alle dimissioni, esonerando pure l’azienda dall’obbligo del ticket licenziamento".