Sta meglio la mamma triestina ricoverata a Verona

Sta meglio la mamma triestina ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale di Verona. Aveva contratto il Covid da non vaccinata e di recente ha dato alla luce la bimba prematura, alla 27 esima settimana. La donna è stata estubata dopo oltre un mese di ventilazione assistita e la notizia è stata ripresa anche dal Tg1, che ha ripreso i primi movimenti delle sue dita dopo la lunga sedazione.

L'insegnante 45 enne aveva deciso di non vaccinarsi ed è rimasta a casa per troppo tempo prima di ricorrere alle cure ospedaliere, motivo per cui poi è stato necessario intubarla e portarla al nosocomio veronese, dove era già stato trattato un caso simile. Ora sta meglio ma purtroppo non ce l'ha fatta la madre 68enne, anch'essa colpita dal Covid e non vaccinata. La donna è deceduta qualche settimana fa all'ospedale di Cattinara.