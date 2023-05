Il Comune chiude il Ferrini, trentamila euro per recintarlo e portare via i rifiuti

TRIESTE - Una quindicina di giorni e trentatremila euro per pulire i rifiuti che da anni ormai fanno bella vista all'interno degli spogliatoi dello stadio Ferrini. Dopo il flop sul progetto che la Triestina targata Biasin voleva realizzare nello storico rettangolo del rione di Ponziana, ecco che l'amministrazione comunale ha avviato i lavori per mettere in sicurezza l'area. La struttura versa da anni nel degrado più assoluto, così si è pensato ad una gara per aggiudicare i lavori di pulizia. La gara l'ha vinta l'Italspurghi di Gianfranco Cergol. Tra i lavori da fare figura anche la chiusura degli accessi dei due edifici.

Le parole della Lodi

“La situazione – così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trieste, Elisa Lodi – ormai era diventata indecorosa ed era intollerabile mantenere la struttura in queste condizioni. Era necessario provvedere pertanto a una radicale pulizia degli spogliatoi dell’impianto e a chiuderli affinché fossero inaccessibili a chiunque". Una risposta che arriva molto tempo dopo le richieste dei cittadini e successivamente ad una vera e propria raffica di segnalazioni dei residenti. “Fnché non saranno completate le operazioni di chiusura dei varchi – ha detto la Lodi - invitiamo a segnalare alla Polizia Locale eventuali presenze all’interno del comprensorio”. Alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti anche l'assessore alla Sicurezza, Maurizio De Blasio e il direttore del Servizio gestione strutture sportive Fabio Cipriani.