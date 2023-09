"La Barcaccia a tutto teatro in dialetto (e non solo)", presentata la nuova stagione

TRIESTE - Il teatro dialettale torna in città con la nuova stagione 2023/2024 "La Barcaccia a tutto teatro in dialetto (e non solo)", organizzata e promossa tradizionalmente dal Gruppo Teatrale La Barcaccia APS - U.I.L.T. Nella presentazione sul libretto della Rassegna, il commento d’apertura racchiude tutto lo spirito e la passione che anima il gruppo teatrale e il suo presidente Giorgio Fortuna “Alzare il sipario è sempre una grande emozione per noi, un’emozione che vogliamo trasmettere al nostro pubblico per cui, anno dopo anno, cerchiamo di portare sul nostro palcoscenico una tipologia più ampia di spettacoli, non solo di prosa ma anche di musica e arte varia. Ad esempio, nello spettacolo natalizio ci sarà una marionetta di carta, animata con maestria da Magda Martinici che interagirà con gli attori. Come sempre la Barcaccia sostiene le associazioni benefiche, anche quest’anno con due spettacoli, a favore dell’Associazione Azzurra e Io tifo Sveva. Ci sarà la nostra banda dei Salesiani che festeggia i 125 anni della sua storia. Ritorna con grande piacere il Coro Amici per caso, e prima di Natale, ci sarà il saggio dell’Associazione M.E.T.A. con lo spettacolo “Christmas DanSing”. Continua, anche quest’anno lo scambio culturale con L’Armonia Aps – Associazione tra Compagnie Teatrali Triestine (F.I.T.A.).”

Una rassegna di spettacoli, la maggioranza in dialetto triestino, divisa il in due parti con le festività di fine anno a fare da spartiacque, che presenta cinque produzioni firmate da La Barcaccia APS, l'ultima in marzo messa in scena da La Barcaccia giovani, sei Compagnie ospiti e due appuntamenti con le Compagnie de L'Armonia APS Associazione tra Compagnie Teatrali Triestine - F.I.T.A., a conferma come la sinergia creata lo scorso anno tra le realtà teatrali amatoriali storiche della nostra città come Barcaccia e Armonia che, dallo scorso anno, hanno deciso di sostenersi e collaborare assieme. A grande richiesta la Stagione inizierà il 30 settembre con il divertimento di "La smonta la prossima?" fortunato spettacolo del G.T. La Barcaccia scritto da Nicoletta Destradi e liberamente ispirato dal libro di Davide Destradi “La smonta la prossima?”, regia di Giorgio Fortuna – aiuto regia Nicoletta Destradi (30 settembre – 1-7-8 ottobre).

Le altre commedie, sempre per la regia di Giorgio Fortuna, saranno: "Una favola sul Natale" di Giorgio Fortuna, con la partecipazione di Magda Martinici (10 dicembre); "Tra moglie e marì no ste meterme a mi" di Giorgio Fortuna, adattamento di Elisa Prelz, (13-14-20-21 gennaio); "La smonta la prossima?" tornerà a divertire il pubblico, questa volta per beneficenza a favore di Io tifo Sveva (24 gennaio); Animo, portualini belli!" (3-4 febbraio); "Un do tre, fin che coro no me ciapè" di Giorgio Fortuna messo in scena da La Barcaccia Giovani (2-3 marzo). Le compagnie de L’Armonia saranno presenti sul palco del Teatro dei Salesiani con i seguenti spettacoli: "Che trafico!" di Agostino Tommasi con la Compagnia dedi giovani APS – F.I.T.A. per la regia di Julian Sgherla (15 ottobre); "Sottobanco" di Domenico Starnone, adattamento in dialetto di Monica Parmegiani per la regia di Riccardo Fortuna (12 novembre). Tornano anche le Compagnie ospiti: IL Tomat – Compagnia Teatrale APS – U.I.L.T. con "Delitto imperfetto in casa Fiaschetto" “Progetto Ciacole” di David Conati, regia di Adriana Dainotto (22 ottobre); Associazione Culturale NINA APS con "La bottega della Memoria" testo e regia di Matteo Moder, musica di Matteo Bognolo (29 ottobre); Tredici Casade APS con L’Adriatico da Iulius Caesare a Ceco Bepe uno spassoso incontrodialetal-storico-umoristico-musical con i protagonisti dell’historia tergestina, testo di Edda Vidiz, regia di Julian Sgherla (19 novembre); Compagnia I Commedianti per Scherzo APS – F.I.T.A. con "La scappatella" di Massimo Abati, regia di Franco Segatto; Associazione ASTRA - NOi... e PO BON - Aps – U.I.L.T. con "Amor un sgrafon pel cuor" testo e regia di Giorgio Fortuna (25-24 febbraio). Non mancheranno altri eventi fuori cartellone come il concerto del Coro Amici per Caso – spettacolo d’arte varia con concerto corale diretto da Fabio Zucca (5 novembre); concerto della Banda dei Salesiani (26 novembre e 28 gennaio); concerto per beneficenza con le canzoni dei Beatles con I Dreams per Azzurra – Associazione Malattie Rare Ospedale Infantile Burlo Garofolo (8 dicembre); Associazione M.E.T.A. con Un anticipo del Natale con lo spettacolo Christmas DanSing prevendita biglietti presso DI TUTTO DI PIÙ, di via dell’Istria 9/b a partire dal 15 novembre (21 dicembre);

L’orario degli spettacoli al Teatro dei Salesiani (Via dell’’Istria, 53 - Trieste) sarà il seguente: sabato ore 20.30 – domenica ore 17.30. Biglietti: intero € 11,00 – ridotto € 10,00 (under 15 e over 65 anni). CARNET 5 INGRESSI € 40,00 ovvero pacchetto di ingressi non nominale usufruibile per più persone (per gli spettacoli segnalati in Cartellone). ATTENZIONE: per accedere è indispensabile prenotare con l’abbonamento l’ingresso per il giorno e il numero di entrate che si intendono utilizzare. Prenotazione effettuabile solo fisicamente con la scelta del posto presso il Ticketpoint o eventualmente presso la cassa del teatro il giorno dell’evento a partire da 1 ora prima salvo esaurimento posti. Prevendita biglietti al Ticketpoint di Corso Italia, 9 (Galleria Rossoni) e anche online https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it (+ diritti di prevendita). A TUTTO TEATRO… IN DIALETTO” si svolge con il contributo di F.I.T.A.-U.I.L.T. FVG APS. ed il sostegno de LE FONDAZIONI CASALI – Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.