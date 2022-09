La stagione del Verdi si apre con "Otello": torna il maestro Oren

La stagione lirica 2022 - 2023 del Verdi si apre con "Otello", il capolavoro verdiano che torna a Trieste dopo 12 anni e porterà sul podio un altro inaspettato ritorno: quello di Daniel Oren, che mancava dal 2007 dopo un aspro contenzioso con la Fondazione stessa. La prima dello spettacolo sarà il quattro novembre e darà il via a una stagione composta da sei opere e un balletto. Molto atteso l'Orfeo ed Euridice con la star internazionale e orgoglio triestino Daniela Barcellona, oltre al gran finale con Turandot. Saranno rappresentati anche due spettacoli previsti per la stagione 2019 - 2020 ma mai andati in scena a causa della pandemia: il nuovo allestimento della Bohème e Macbeth.

Presenti alla conferenza stampa il direttore artistico Paolo Rodda, il sovrintendente Giuliano Polo, il sindaco Roberto Dipiazza, l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli e l'assessore comunale ai teatri Serena Tonel.

Previste alcune novità per gli spettatori nella volontà, è stato dichiarato dal sovrintendente Polo, di "creare un teatro accessibile a tutti. Ci saranno fasce di prezzo diversificate per tipologie di spettacolo, con tariffe vantaggiose per recuperare i fedeli abbonati che abbiamo perso durante la pandemia".

I titoli

Si darà il via alla stagione con Otello, per la regia di Giulio Ciabatti e Arsen Soghomonyan nel ruolo del titolo (Mikheil Sheshaberidze nella seconda compagnia). Seguirà la Bohéme Bohème di Carlo Antonio De Lucia, nel cast Lavinia Bini, Filomena Fittipaldi, Alessandro Scotto di Luzio, Carlos Cardoso. Un'altra opera di Verdi, il Macbeth, inaugurerà il 2023, in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e la direzione del maestro Fabrizio Maria Carminati. Nel ruolo di Lady Macbeth Silvia Dalla Benetta in alternanza a Gabrielle Mouhlen, mentre Macbeth sarà interpretato da Giovanni Meoni e Leon Kim.

Seguiranno due titoli dedicati al più noto dramma shakespeariano: I Capuleti e I Montecchi di Bellini firmati dal regista francese Arnaud Bernard nell'allestimento della Fondazione Arena di Verona e il balletto Romeo and Juliet di Prokofiev in collaborazione con il corpo di ballo dell'Opera di Lubiana. Seguità, come anticipato, l'Orfeo ed Euridice di Gluck, diretto dal maestro Enrico Pagano, con Daniela Barcellona e Antonella Colaianni nel ruolo del titolo e Ruth Iniesta (insieme a CHiara Notarnicola) nei panni di Euridice. Chiuderà il cartellone Turandot per la regia di Davide Garattini Raimondi e la direzione di Jordi Bernàcer.