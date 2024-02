Continui pedinamenti, poi la violenza fisica su una giovane: arrestato

TRIESTE - Un ventiquattrenne di origini pachistane è stato arrestato per stalking dopo le svariate denunce presentate da una coetanea di nazionalità irachena che aveva riferito di essere stata vittima di continui pedinamenti e appostamenti, episodi poi sfociati anche in una violenta aggressione. I due, secondo quanto riferito dalla donna, non si conoscevano. Dopo le numerose denunce presentate nel corso del tempo, il 29 gennaio scorso la vittima ha chiesto aiuto ad una pattuglia del Nucleo interventi speciali della polizia locale di Trieste. Gli uomini della locale, dopo aver ascoltato il racconto della donna, sono riusciti ad individuare l'uomo e a portarlo in caserma per gli accertamenti di rito. La vittima, secondo la sua testimonianza, aveva dovuto anche cambiare casa e lavoro per tentare di sfuggire allo stalker.