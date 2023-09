Stampe antiche: asta d'eccezione alla Stadion

TRIESTE - In concomitanza con la Barcolana, la Stadion ha deciso di regalare agli amanti dell'arte e della storia una particolare asta, interamente dedicata al settore delle stampe antiche. La collezione, frutto di anni di ricerca, composta da ben 174 lotti, che racchiudono più di 300 stampe. Presenta carte geografiche dal XVI al XIX secolo, gran parte delle quali raffigurano le nostre zone, Istria, Dalmazia, Austria e Venezia.

Trieste, in particolare, emerge come vera protagonista. Stampe d'epoca rivelano scorci e momenti storici della città. Tra i pezzi più significativi, spiccano il lotto 121 che presenta la città e il porto franco nel 1801 e il lotto 110 che raffigura la città vista dal mare con i pescatori intenti a gettare le reti nel Golfo. Non mancano le incisioni artistiche del 500-600-700 con particolare attenzione per i lotti 88-11-3-93 e il 113 un incisone di Parigi del XVII secolo di grandi dimensioni.

Tutte le stampe saranno visibili in esposizione nella settimana della Barcolana da lunedì 2 ottobre a venerdì 6 ottobre 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 e sabato 7 ottobre 10.00 - 13.00. L'asta manterrà il formato dell'asta a tempo e si potranno fare le offerte online sul nostro sito fino al giorno 7 ottobre con i seguenti orari:

lotti 1 - 60 ore 17.00

lotti 61 - 120 ore 17.15

lotti 121 - 174 ore 17.30