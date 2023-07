In scena al Rossetti "Svetalia", il concerto che incarna il legame tra Italia e Svezia

TRIESTE - “Svetalia – il bel paese” va in scena l’8 luglio alla Sala Bartoli in doppia replica - la prima con inizio alle ore 18 e la seconda alle ore 21.30 - ed è un concerto molto suggestivo che rappresenta uno scambio spirituale e il legame tra Svezia ed Italia. Ne sono protagonisti il tenore svedese Michael Axelsson che canta sia in svedese che in italiano, accompagnato dalla pianista italiana Paola Alessandra Troili: il programma prevede l’esecuzione di una serie di canzoni, i cui testi e la musica sono composti da Lennart Westman ad eccezione della canzone "Lasciami camminare con Te" il cui testo è stato scritto dal pastore Johanna Öhman. L'ultima canzone - “A bee or not a Bee?” è in inglese perché mette in luce un argomento attuale e universale.

Ma oltre all’innegabile elevato spessore musicale e artistico della serata, è il messaggio che questo concerto porta con sé a possedere un particolarissimo rilievo. Lo ha sottolineato Cristina Sbaizero, Console Onorario di Svezia a Trieste: «La Svezia e l’Italia, realtà così lontane ma così vicine, con una natura unica e fantastica, ed una spiccata cultura musicale. Invito il pubblico a seguire lo spettacolo “SVETALIA” al Politeama Rossetti, in quanto opportunità imperdibile per comprendere le similitudini, e ritrovare radici comuni che uniscono i due paesi attraverso le note sapientemente interpretate dagli artisti, sotto la regia del maestro Lennart Westman».

«“Svetalia” è il legame tra Svezia ed Italia e vi comunichiamo a parole e in musica il tema centrale del nostro programma: spiritualità, amore, comunità, natura, fiori e api. E riflette sicuramente ciò di cui le persone hanno sempre avuto bisogno, ma forse ancora di più in un mondo caratterizzato da frammentazione, guerra, stress, odio e problemi ambientali» spiega il Maestro Westman. «Vogliamo credere che non solo gli esecutori di musica debbano sentire una reciproca interazione, ma anche che il pubblico debba sperimentare l'appartenenza ed essere coinvolto dal semplice ma spirituale, meditativo, l'amore tra le persone, l’amore per la natura. Sarebbe piuttosto facile sostenere che questa è ancora un'altra espressione culturale di un ambiente sostenibile, poiché tali appelli diretti e forti saranno inclusi nel programma del concerto. Ma vogliamo vedere anche la totalità, l'universale che una certa Hildegard von Bingen ha evidenziato molti anni fa, la prospettiva olistica. È facile agire a un livello dettagliato, ma così pochi di noi cercano di vedere le grandi pennellate esistenti, in cui tutti gli elementi interagiscono». Lo spettacolo va in scena solo l’8 luglio rispettivamente alle ore 18 e alle 21.30 alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti.