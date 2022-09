Caso Meran verso la svolta: arriva la richiesta di appello

Possibili novità in vista sul processo ad Alejandro Meran, il 32enne dominicano giudicato non imputabile per l'omicidio degli agenti Rotta e Demenego, perché incapace di intendere e volere. Come riporta il Tgr Rai Fvg, è stata infatti depositata richiesta di appello da parte dell'avvocato Roberto Mantello, legale dell'agente Cristiano Resmini, ferito a una mano durante la sparatoria.

Alla base della richiesta di revisione ci sarebbero alcuni comportamenti di Meran il giorno dell'omicidio e nel periodo seguente, esaminati in una perizia collegiale, che andrebbero in contrasto con la tesi dell'incapacità di intendere e volere. Tra questi il fatto che l'uomo facesse uso di cannabis e oppiacei, scelta che potrebbe essere considerata consapevole, oltre al tentativo di fuga dopo l'omicidio, la dimestichezza nell'usare l'arma da fuoco e la resa volontaria dopo aver esploso i colpi.