Giallo a Trieste, una telecamera ha ripreso Liliana il giorno della sua scomparsa

Una telecamera nel rione di San Giovanni ha ripreso Liliana Resinovich la mattina del 14 dicembre, poco prima della sua scomparsa, mentre camminava fuori casa. Lo ha confermato il procuratore capo Antonio De Nicolo al quotidiano Il Piccolo senza fornire ulteriori dettagli. Secondo quanto si apprende, la 63enne sarebbe stata ripresa in piazzale Gioberti dalla telecamera frontale di uno degli autobus che solitamente risalgono viale Sanzio per arrivare in piazza (capolinea), per poi ripartire in discesa lungo la stessa strada. I vestiti che indossava coincidono con quelli rinvenuti all’ex Opp. Nuovi dettagli e conferme arriveranno dopo gli accertamenti tecnici. Questo sabato, a margine dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario, il Procuratore Capo è stato molto chiaro: "Gli accertamenti tecnici dovrebbero essere come sempre la regola prima di parlare - riporta l'Ansa -. Gli investigatori devono avere la pazienza di far bene il loro lavoro e di esercitare il dovere del silenzio. Quando avremo i dati tecnici disponibili, dopo esserci fatti noi le idee chiare, sicuramente parleremo".