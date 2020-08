Violento nubifragio sulla città, ai Vigili del fuoco raffica di richieste d'aiuto

Dalle 18.30 circa, a causa del fortunale che sta imperversando sul territorio di competenza del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, la sala operativa sta ricevendo continue richieste di soccorso. In pochi minuti sono state più di 20 le richieste giunte e altre continuano ad arrivare. Anche il personale nautico e il personale NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) è uscito in mare per il soccorso ad alcune imbarcazioni in difficoltà. La notizia è in aggiornamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.