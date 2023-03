"Terremoto" a Portopiccolo: ricorso respinto, sfratto per Ppn

Diventa esecutivo lo sfratto della Ppn Srl da Portopiccolo, resta l'incertezza sul destino di 70 dipendenti. Nell'udienza di stamattina, martedì 7 marzo, è stato infatti respinto dal giudice il ricorso della società all'ordine di sfratto per morosità da parte dei proprietari. La Ppn gestisce hotel, spa, la panetteria e altre strutture del comprensorio, che è di proprietà del fondo Rilke (costituito dai due soci Rilke Srl e la statunitense Hig Capital). I proprietari avrebbero già individuato il potenziale successore nella gestione delle attività, indicato in un primo momento come la Trieste 2040 Srl che, viste delle morosità accumulate dalla Ppn, ha sospeso le trattative.

Presenti in Tribunale anche i rappresentanti del sindacato Uiltucs in sostegno dei lavoratori che, in caso subentri un'altro gestore, potrebbero non essere confermati. Oltre ai 70 dipendenti a tempo determinato, ci sono anche un centinaio di operatori, tra contratti a tempo determinato e stagionali. Anche per loro il futuro è al momento un'incognita.

"Il prossimo step - spiega Matteo Calabrò di Uiltucs - dovrà vedere coinvolte le parti sociali, tra cui noi. Chiediamo clausole di salvaguardia, ossia una garanzia occupazionale rispetto a questi 70 lavoratori impegnati nel sito che stanno dando continuità alla struttura quasi in autogestione".

La prossima data importante sarà il 10 marzo, in cui la Uiltucs presenzierà all'ufficio conflitti sul lavoro al tavolo tecnico della Regione. "Sentiremo le parti coinvolte - spiega Calabrò - per capire il prossimo passaggio, se ci sarà un nuovo soggetto e quali saranno le garanzie per i dipendenti a tempo indeterminato, senza dimenticare i lavoratori stagionali".