Sospensione Schengen, alle 14 scattano i controlli ai confini

TRIESTE - La sospensione temporanea del Trattato di Schengen in risposta a crescenti preoccupazioni per la sicurezza legate a possibili infiltrazioni terroristiche attraverso la 'rotta balcanica' scatterà oggi, sabato 21 ottobre, alle 14. Lo ha riportato l'Ansa. Il provvedimento è previsto per una durata di dieci giorni, prorogabili. Rimarrà quindi in vigore fino alle 14 di martedì 31 ottobre. Per il Friuli Venezia Giulia, questa misura coinvolge 22 valichi principali che si estendono per 232 chilometri di confine con la Slovenia a Est e l'Austria a Nord. A partire da oggi, chiunque attraversi il confine in entrata o in uscita dall'Italia potrà essere soggetto a controlli documentali. Le autorità locali e le forze dell'ordine hanno già preso le misure necessarie per attuare i controlli alle frontiere in modo efficiente e senza causare gravi disagi per i viaggiatori.