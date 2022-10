Triestina, Barcolana e TikTok: ecco chi sono gli influencer in città

Sono giovani, pieni di vita e soprattutto social. Sono i creator della Stardust House, che nei giorni scorsi hanno lasciato la villa in Brianza, dove vivono e producono contenuti, per documentare la Barcolana che, nel frattempo, ha stretto un accordo anche con Triestina Calcio. I giovani influencer sono stati chiamati a Trieste da Simone Giacomini e Antonino Maira, soci dell'azienda digital fondata nell'aprile 2020 e neo proprietari dell'Unione.



Sono circa una quindicina i creator arrivati in città una settimana fa. Il loro arrivo è stato immortalato da un Reel pubblicato sulla pagina Instagram di Stardust House. "Eccoci qua siamo appena arrivati a Trieste. Siamo carichissimi per l'evento della regata più grande al mondo. Let's go! Vi aspettiamo in tanti", dice Mattia Bado (@lil.bad00, 10,5 mila follower su Instagram) dopo essere sceso dal treno assieme ai suoi compagni di viaggio. Mattia, come gli altri creator, ha circa venti anni, e il suo lavoro è quello di creare video seguendo i trend o produrre contenuti finalizzati a promuovere un prodotto o un evento, come in questo caso.

Milioni di follower

Assieme a lui, tra gli altri, sono arrivati anche Matteo Robert (115 mila follower su Instagram e 470 M di seguaci su TikTok), i cui video possono anche superare il milione di visualizzazioni, l'aspirante attrice Laura de Fabrizio (Instagram 439 mila, TikTok 1,8 M) e Alessandro Scarpa, meglio noto come Er gennaro (TikTok 6.3 M, Youtube 540 mila, Instagram 622mila follower), che in passato ha avuto la possibilità di creare video brevi con Gianluca Vacchi. Scarpa è stato inoltre uno dei protagonisti del video di "Mai dire mai (La locura)", canzone che Willie Peyote ha portato al Festival di Sanremo 2021. Ci sono poi Iris di Domenico (255mila Instagram, 12,1 M TikTok), i cui balletti sfiorano le 100 mila views su Instagram e Francesco Mirabelli in arte Ramsk (365 mila follower su Instagram e oltre 2,2 M su TikTok), presente anche su Youtube con il canale Ramskupido (24.900 iscritti). Il suo video più visto ha oltre 300 mila visualizzazioni. Tutti numeri da capogiro, considerando che quasi nessuno dei creator rientra in una categoria ben precisa (cibo, moda o viaggi).

Curiosando i loro profili social, quello che traspare è un forte legame tra i creator, creatosi anche grazie alla convivenza nella villa e che di per sè crea una rete ben solida anche dal punto di vista dello share. Proprio in questo momento i giovani Tiktoker stanno sostenendo attraverso le loro storie un altro influencer della Stardust, George Ciupilian, utente con spunta blu da 583 mila follower su Instagram e 1,7 milioni di seguaci su TikTok, che da fine settembre è diventato uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Ciupilian in passato ha anche partecipato ad altri programmi come “Il Collegio” e “La caserma”.