Malattia o senza Green pass: in Fvg è assente il 17% degli autisti

Ad oggi nel trasporto pubblico locale su gomma risultano assenti 284 autisti su 1.396, il 17% per cento. E' quanto emerso dalla relazione dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, davanti alla quarta Commissione consiliare. "Il picco di assenze è stato registrato nel periodo di avvio dell'obbligo di green pass, il 15 ottobre 2021, per gli autisti che non ne erano in possesso" ha commentato l'assessore. "La situazione è stata via via recuperata in gran parte, ma da dicembre c'è stato un nuovo incremento delle assenze, questa volta causa malattia". A tal proposito Pizzimenti ha assicurato di aver richiesto a Tpl Fvg e ai gestori ferroviari "di mettere in campo tutte le azioni utili per evitare criticità, in particolare per i servizi utilizzati dagli studenti, e nel caso di soppressioni di servizi fornire un'informazione tempestiva e diffusa".

I dati

Nel trasporto ferroviario su 171 macchinisti (di cui 161 di Trenitalia e 10 di Ferrovia Udine Cividale-Fuc) si registrano 17 assenze. Nei servizi Tpl gomma sono state soppresse 921 corse di cui 637 urbane e 284 extraurbane; nel Tpl ferroviario 41 corse treno soppresse sono state sostituite da autoservizi, di cui 40 sulle linee Sacile-Maniago e Casarsa-Portogruaro. Ferrovie Udine Cividale al momento non conta alcun treno soppresso. Quanto ai servizi scolastici, ad avvio dell'anno scolastico 2021-2022 sono stati messi in campo tutti i mezzi già utilizzati nella prima parte dell'anno per consentire di gestire l'acuirsi di situazioni emergenziali. Il Tpl automobilistico ha potuto contare su 385 corse aggiuntive con utilizzo di 130 mezzi Ncc al fine di consentire ulteriori servizi.