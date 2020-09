Tragedia a Lussino: pensionato italiano uccide la moglie e si toglie la vita

Intorno alle 6 di questa mattina, a Lussinpiccolo, sono stati trovati due anziani morti. Lo riporta Glas otoka. Sul posto, in via Josipa Kašmana, è intervenuta la Polizia. Secondo le prime indiscrezioni non ufficiali riportate da Jutarnji List, si tratta di un caso di omicidio e suicidio: un uomo ha ucciso una donna e poi si è tolto la vita. Si tratterebbe di due pensionati italiani.

