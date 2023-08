Monsignor Trevisi firma il Manifesto “Parole O_Stili”: è il primo vescovo in Italia

TRIESTE - Anche il mons. Enrico Trevisi ha firmato il Manifesto della comunicazione non ostile: è il primo vescovo in Italia. L'evento, che è iniziato con una preghiera, si è tenuto nell'auditorium del Seminario, in via Besenghi. Mons. Enrico Trevisi ha aperto il suo intervento con una profonda riflessione sulla relazione tra fede e comunicazione. "La fede è comunicazione", ha ricordato il vescovo, invitando i fedeli a capire sempre le ragioni dell'altro e ricordando che le parole "a volte fanno più male delle pietre". Presenti all'evento anche il Vicario per la Pastorale, mons. Roberto Rosa, e Rosy Russo, ideatrice di Parole O_Stili, che ha spiegato i principi del manifesto.