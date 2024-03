Controlli alcol e droga: positivo un test ogni 17 guidatori

TRIESTE - Quindici patenti ritirate, un tassista sorpreso con un tasso alcolemico oltre il limite consentito e una automobilista "beccata" dopo aver assunto cocaina, anfetamine e Thc. E' questo il bilancio della macchina di controlli disposti dalla questura di Trieste nella tarda serata di ieri e durata fino alle prime luci dell'alba di oggi 23 marzo. Impegnati nell'operazione agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Trieste, affiancati dai medici della Polizia di Stato. Campo Marzio è stata oggetto di un restringimento di carreggiata dove ogni macchina è stata fermata e controllata. In totale sono state controllate 316 persone. Tra i conducenti sorpresi in violazione delle norme del codice della strada anche un neo patentato (trovato con un tasso alcolemico sopra lo zero, dato obbligatorio). Delle quindici patenti ritirate sette sono finite nel campo delle sanzioni amministrative (sei uomini e una donna, trovati con un tasso tra lo 0,51 e lo 0,8 grammi per litro), mentre in otto casi (sei uomini e due donne), la violazione finirà nel penale. Per quanto riguarda i test per la presenza di sostanze stupefacenti, altri due omini sono stati trovati positivi al Thc. Centosessanta, in totale, i punti patente decurtati.