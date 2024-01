Girava in pieno centro con due coltelli, trentenne denunciato

TRIESTE - Un trentenne originario dell'Europa dell'est è stato denunciato per essere stato trovato in possesso di due coltelli. E' quanto emerge dal report di dicembre relativo agli interventi effettuati dal Nucleo interventi speciali della polizia locale del Comune di Trieste. L'episodio si è verificato nella zona di via Carducci, dove l'uomo è stato fermato per un normale controllo su strada. Sprovvisto di documenti, l'uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale di polizia. Durante il controllo è stato quindi trovato in possesso dei due coltelli.