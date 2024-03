A Trieste e in Fvg cresce la popolazione grazie agli stranieri

TRIESTE - E’ in leggera crescita la popolazione di Trieste nel 2023 e non per i nuovi nati (in diminuzione rispetto all’anno precedente). Risulta invece in crescita il dato relativo all’immigrazione dall'estero. I dati, in linea con quelli regionali, si evincono dalle stime dell’Istat sul 2023, pubblicate negli ultimi giorni. Nel dettaglio, sempre secondo i dati dell’Istat, il 1 gennaio del 2023 la popolazione censita a Trieste contava 199.032 abitanti, mentre il 31 dicembre raggiungeva i 199.400. Inoltre, nel corso dell’anno, il saldo migratorio estero, ossia gli immigrati al saldo degli espatriati, è stato di 1664 unità (in crescita rispetto ai 1300 del 2022). Il saldo migratorio interno, ossia da altri comuni italiani, invece, conta 355 persone, in calo rispetto ai 563 dell’anno precedente. Le nascite, invece, sono state 1163, meno del 2022, in cui sono venuti alla luce 1269 bambini.

Il dato regionale

Anche a livello regionale, nel 2023, la popolazione è cresciuta (+3500 abitanti, circa lo 0,13 per cento in più), raggiungendo un milione 195mila 800 persone. In totale 2300 italiani in meno e quasi 6mila stranieri in più. In crescita tutte le province tranne Udine, che registra un leggero calo. Le nuove nascite, sempre a livello regionale, sono state 7mila, circa il 4 per cento in meno rispetto all’anno precedente. La regione si riconferma quindi la seconda più vecchia d’Italia.