Andalusia più vicina, da fine marzo il volo per Siviglia

TRIESTE - Da fine marzo l'Andalusia sarà più vicina al Friuli Venezia Giulia. L'aeroporto di Ronchi dei legionari ha annunciato, dopo l'ufficializzazione della rotta per Brindisi, anche quella che collegherà il Trieste Airport a Siviglia. Cuore pulsante della regione andalusa, Siviglia verrà collegata all'aeroporto regionale grazie a Ryanair. Salgono quindi a 13 i collegamenti dell'azienda irlandese per la stagione estiva 2024. Barcellona, Bari, Catania, Dublino, Londra Stansted, Malta, Napoli, Palermo, Valencia, Bruxelles Charleroi e Cagliari, oltre alle due importanti novità annunciate nelle ultime settimane. Da Ronchi si partirà alla volta di Siviglia due volte la settimana, per la precisione il lunedì e il giovedì.