Gemellaggio tra Trieste e Tarvisio per il turismo

Trieste si è ufficialmente gemellata con Tarvisio per dar vita ad una collaborazione soprattutto in ambito turistico. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg. Uno scambio che punta a portare i turisti che soggiornano a Trieste o che scendono dalle navi da crociera nella località della Valcanale attirandoli con percorsi culturali, naturali ed enogastronomici di alto livello e, viceversa, di far conoscere e scoprire la cultura, le bellezze artistiche e le spiagge di Trieste a chi sceglie Tarvisio come meta.

