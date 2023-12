Trieste Trasporti: in arrivo 13 mezzi elettrici nel 2024

TRIESTE - Più sicurezza ed ecologia per i mezzi pubblici: la Regione ha previsto un finanziamento ai Comuni capoluogo volto ad aumentare la sicurezza a bordo degli autobus, sia per gli operatori che per gli utenti, con la possibilità di impiegare guardie giurate sui mezzi in servizio sul territorio. Lo ha detto ieri a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, che ha partecipato, su delega del governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, alla tradizionale cerimonia dello scambio di auguri con i vertici e i dipendenti della Trieste Trasporti. Nella stessa occasione il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer, ha annunciato che nel 2024 arriveranno tredici nuovi autobus elettrici.

L'assessore ha anche ringraziato la società per il suo impegno sul fronte della sicurezza stradale. "Trieste Trasporti - ha aggiunto - è partner di un importante progetto, con Aci, sulla sicurezza stradale che vede prevede l'installazione sulle fiancate degli autobus di puntuali e immediati messaggi sulla prevenzione rispetto agli incidenti stradali".

Alla cerimonia era presente anche l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha ringraziato la società partecipando anche al conferimento dei riconoscimenti ai lavoratori che hanno raggiunto i 25, 30, 35 e 40 anni di servizio in azienda. "La società Trieste Trasporti - ha sottolineato Scoccimarro - è un'eccellenza sia per il valore del proprio parco automezzi che per la qualità del servizio offerto. Siamo dunque orgogliosi di quest'azienda e siamo pronti ad affrontare il futuro della transizione energetica anche sul fronte del trasporto con un sempre maggior utilizzo di mezzi elettrici e, in prospettiva, anche con le tecnologie a idrogeno come soluzione ecologica sostenibile. Le condizioni e le professionalità per farlo in questa società certo non mancano".