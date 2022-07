Lite sul bus, insulti e spintoni per la mascherina, in due all'ospedale

TRIESTE - Ieri la gang di Altura che sputa ed aggredisce l'autista della linea C, oggi a Roiano due persone di mezza età che si azzuffano a causa della mascherina. Il secondo e brutto episodio a bordo di mezzi della Trieste Trasporti è avvenuto alle 14:15 in via Tor San Piero. Sulla linea 5, un uomo e una donna hanno iniziato a discutere in maniera animata. Dalle parole poi si è passati anche ai fatti, con alcuni spintoni che, a quel punto, hanno costretto il conducente a fermare il mezzo e far scendere tutti i passeggeri. La linea è stata interrotta per circa 15 minuti. Sul posto sono giunti due equipaggi della Squadra Volante della questura e un'ambulanza del 118 che ha trasportato entrambi in ospedale.