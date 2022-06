"Comprata da gruppo solidissimo", versato il milione e 300 mila euro, Triestina salva

L'Unione è salva. Il nuovo socio della Triestina è un gruppo italiano ed ha versato un milione e 266 mila euro, garantendo così il pagamento delle ultime mensilità alla rosa alabardata e l'iscrizione alla prossima stagione del campionato di serie C. La conferma ufficiosa arriva da fonti interne alla società che ha firmato un patto di riservatezza con il nuovo acquirente, mentre per l'ufficialità bisognerà aspettare il comunicato stampa che a Valmaura prepareranno nel pomeriggio. Nei prossimi giorni verrà convocata una conferenza stampa per fornire i dettagli della compravendita. L'operazione, secondo quanto si apprende, è stata facilitata dal fuso orario con l'Australia. A Trieste si è lavorato fino le 5 del mattino, così dalla società, per preparare l'accordo quadro. "Dai valori di bilancio il gruppo è solidissimo" così le prime indiscrezioni in possesso di TriestePrima.

Questa mattina è stata convocata l'assemblea straordinaria in videoconferenza, alla presenza di un notaio di Roma di cui però non si è voluto fornire il nominativo. La parte invece delle "licenze nazionali", come per la fideuissione era stata garantita, sempre secondo le indiscrezioni, dalla società. Sulla lista dei soggetti interessati all'acquisto della Triestina si viene ad apprendere che "la parte dell'advisor milanese che agiva per conto di un soggetto a Londra era un'altra". I giocatori alabardati hanno ricevuto comunicazione del closing, anche se per questioni di tempistiche bancarie non hanno (al momento della pubblicazione dell'articolo) evidenza del bonifico. "E' fatta". La notizia è in aggiornamento