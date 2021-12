Triestina: 11 giocatori positivi, salta la gara con la Juventus U23

I contagi non risparmiano neanche la Triestina. Nel giro di tamponi molecolari al quale è stato sottoposto il gruppo squadra sono emerse 18 positività, 11 dei quali calciatori e sette invece di elementi facenti parte dello staff, tutti regolarmente vaccinati. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. I calciatori negativi riprenderanno l’attività in forma individuale almeno fino al prossimo 2 gennaio, sottoponendosi a tampone molecolare ogni 48 ore. Asugi ha prescritto il divieto di disputa della partita di campionato in programma il prossimo 9 gennaio.