"Neanche una parola sugli errori, ancora mancanza di rispetto verso l'Unione"

TRIESTE - Se sul fronte del calcio giocato nelle ultime ore sta tenendo banco la questione Adorante e la possibile cessione alla Juve Stabia, non si fermano le polemiche politiche in merito al caso dello stadio Rocco. Ultima in ordine di tempo la stoccata del consigliere comunale del Partito democratico Luca Salvati che, dopo l'intervista rilasciata dal sindaco Roberto Dipiazza a Il Piccolo, torna sulle parole del primo cittadino e attacca. "Non una parola sulla sequela di errori - così il dem - dichiarazioni irrispettose, scaricabarile tra assessori incompetenti, non una scusa ai tifosi, alla società, alla città, non una presa di posizione anche minima sugli strafalcioni di Elisa Lodi, con ogni probabilità tra i peggiori assessori capitati a questa città".

"Non soddisfatti di aver dimostrato sulla vicenda stadio un mix sorprendente di incompetenza, pressapochismo e arroganza - continua Salvati - questa amministrazione comunale ha la faccia tosta di continuare a mancare di rispetto a tifosi e società, quasi esibendo disinteresse se non ostilità contro la Triestina Calcio e i suoi appassionati". "Tra le forze politiche che sostengono il sindaco - ricorda Salvati - ci sono esponenti che a parole si dicono grandi tifosi dell'Unione, soprattutto in Fratelli d'Italia. A loro dunque va posta la domanda delle cento pistole: sono sicuri che i calcoli per il 2025 valgano questo prolungato silenzio complice verso chi ha fatto e continua a fare danno ai nostri Alabardati?".