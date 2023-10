"Dove giocherà i playoff l'Unione?", i tifosi lanciano la petizione online

TRIESTE - Continua a tener banco il caso dello stadio Rocco. Dopo la richiesta formale di dimissioni dell'assessore Giorgio Rossi da parte di Fratelli d'Italia e la riunione tra i vertici di Comune, Regione e Triestina per sbrogliare la situazione, ecco che i tifosi rossoalabardati lanciano una petizione su Change.org dal titolo "Certezze per l'Unione". "Si sta assistendo - si legge nel testo - al rimpallarsi delle possibilità, al momento non sappiamo ancora con certezza dove si disputeranno le eventuali partite di Playoff della Triestina. Non possono esserci dichiarazioni contrastanti: da una parte viene detto che la Triestina giocherà gli eventuali playoff al Rocco, dall'altra abbiamo chi afferma che le date dei concerti non si possono spostare. La Triestina e i suoi tifosi, non meritano questo trattamento. Cerchiamo risposte certe, sicure e definitive".

La petizione online, lanciata dal Triestina Club Bar Capriccio, continua così: "Alla luce delle date confermate dei concerti di Ultimo e Pezzali, ai quali è stata confermata la disponibilità dell'impianto, proprio nei giorni in cui la Triestina potrebbe disputare i playoff, chiediamo all'amministrazione comunale: "La Triestina dove disputerà le gare concomitanti ai concerti in caso di playoff?". Se anche voi desiderate una risposta certa, sicura e definitiva, firmate la nostra petizione".