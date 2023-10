I tifosi della Triestina si mobilitano: "Adesso basta, lunedì tutti in piazza"

TRIESTE - La voce circolava ormai da diversi giorni, ma nel pomeriggio di oggi la "chiamata alle armi" è arrivata. Lunedì 9 ottobre alle 17:30 i tifosi della Triestina "invaderanno" piazza Unità (ormai libera dagli stand della Barcolana) per far sentire il loro disappunto nei confronti della situazione creatasi nella gestione dello stadio Rocco, post concerto dei Maneskin. A lanciare l'appello è il Nucleo San Giacomo, tra i gruppi più longevi in curva Furlan. Nel volantino digitale pubblicato sui social, si legge questa dichiarazione: "Adesso basta, dopo l'ennesima pessima figura riguardante il manto erboso noi tutti, tifosi e sostenitori dell'alabarda, chiediamo chiarezza e trasparenza da parte degli organi competenti su questa spiacevole situazione riguardante le partite della Triestina e gli eventuali concerti organizzati dal Comune di Trieste (in realtà non è l'amministrazione comunale l'organizzatore ndr) in concomitanza con i possibili play-off di serie C. Per questi motivi chiamiamo a raccolta tutta la tifoseria alabardata per esprimere insieme il nostro dissenso e far sentire la nostra voce. Andremo sotto il Comune, in occasione del consiglio comunale".