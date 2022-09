Un triestino firma la prima bibliografia di tutte le opere italiane di J.K. Rowling

E' il triestino Massimo Battista l'autore di "Collezionare Harry Potter e altri libri di J.K. Rowling" (Adriano Salani Editore, 528 pagine), la prima bibliografia completa delle edizioni italiane dei libri dell'ideatrice di Harry Potter. Fotografo e curatore del blog labibliotecachevorrei.it, Massimo Battista è anche uno dei maggiori collezionisti italiani della saga del maghetto, passione che lo ha portato a racchiudere in un libro tutte le opere della celebre scrittrice inglese pubblicate in Italia, compresi i romanzi scritti con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Il volume è da oggi disponibile in tutte le librerie e gli store online.

Il volume

Harry Potter è stato un fenomeno editoriale e letterario su scala internazionale. E in Italia, come nel resto del mondo, ha fatto nascere schiere di fan per i quali questi testi sono ‘sacri’, preziosi non solo per il contenuto ma anche per l’oggetto-libro, creando un fenomeno di collezionismo diffuso senza precedenti. Questa è la prima bibliografia completa di tutte le opere di J.K. Rowling pubblicate in Italia da Salani, dal 1998 a oggi (la saga di Harry Potter e tutti gli altri romanzi, compresi quelli a firma Robert Galbraith). Un volume corredato di immagini, strutturato sui dettami della più rigorosa bibliologia, che nasce da una ricerca durata anni e che riporta una scheda per ogni libro pubblicato, di cui vengono descritti tutti i dettagli, grafici e editoriali, con note sulla traduzione, il pregio collezionistico, la quantità di ristampe. Un libro imperdibile non solo per i collezionisti, ma anche per tutti i curiosi e gli appassionati del magico mondo di J.K. Rowling.