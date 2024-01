Un triestino nel nuovo quiz di Rai 2 "The Floor"

TRIESTE - Il triestino Roberto Viscovich sarà concorrente al nuovo quiz di Rai2 The Floor. Il format prevede 100 concorrenti, 100 materie, 100mila euro in palio e Visco sarà l'unico triestino a partecipare alla competizione. Lo annuncia lui stesso su Facebook: "E' forse il quiz più duro e difficile mai fatto - spiega il futuro concorrente -, perché nessuno può essere forte in tutte le materie. Anche il casting è stato il più selettivo a cui ho mai partecipato. Gli altri 99 sono tutti degli ossi durissimi". "Sarò sulla casella 83 - conclude Roberto - in seconda fila, a farmi divorare dall'ansia".

Il programma

The Floor è un format nato in Olanda e in Italia sarà condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Cento concorrenti si affronteranno su un enorme pavimento a led numerato, con duelli fatti di domande. Ogni casella rappresenta un argomento diverso: modi di dire, proverbi, personaggi di film e cartoni animati, sport e molti altri. I concorrenti si sfideranno sulla materia scelta dall'avversario, vincerà chi conquisterà più riquadri. Saranno sei le puntate e 99 i duelli, e un solo vincitore si aggiudicherà i 100mila euro in palio.