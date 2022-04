Troppe meduse in mare: annullato il Trofeo di Barcola 2022

Annullato per troppe meduse nel mare: il Trofeo Riviera di Barcola 2022 previsto per oggi sabato 30 aprile non si farà a causa "della imprevista e massiccia invasione di meduse proprio sul nostro campo di gara". L'annuncio è stato dato dalla Triestina Nuoto nella giornata di ieri sulla sua pagina Facebook. "Abbiamo pensato prima di tutto alla sicurezza dei partecipanti e ci siamo arresi all'impossibilità di realizzare la gara - ha spiegato - ma stiamo già lavorando per cercare di recuperarlo in futuro".